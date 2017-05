Hogere verkopen voor TomTom-concurrent Garmin

De Amerikaanse navigatiespecialist Garmin heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. In tegenstelling tot zijn Nederlandse concurrent TomTom wist het bedrijf een sterke daling van de verkopen van losse navigatiekastjes voor in de auto te compenseren met andere producten.

Garmin rapporteerde woensdag een toename van de totale opbrengsten van 2 procent tot 638 miljoen dollar (585 miljoen euro). De omzet uit navigatiekastjes daarentegen kelderde met bijna een vijfde tot 157 miljoen dollar. Dat werd evenwel ruimschoots goedgemaakt met een forse groei in sportproducten en navigatietechnologie voor de lucht- en scheepvaart.

De operationele winst viel afgelopen kwartaal met 116 miljoen dollar ruim 12 procent hoger uit dan een jaar eerder. Onder de streep bleef 238 miljoen dollar over, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Garmin blijft bij zijn voorspelling dat de omzet over heel 2017 ruim 3 miljard dollar zal bedragen, grofweg evenveel als vorig jaar.