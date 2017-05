Hugo Boss profiteert van marktherstel China

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft in het eerste kwartaal kunnen profiteren van een sterkere vraag in China en het Verenigd Koninkrijk. Ook in thuisland Duitsland gingen de verkopen omhoog, waardoor tegenvallende marktontwikkelingen in de Verenigde Staten werden gecompenseerd.

Hugo Boss rapporteerde woensdag een totale omzet van 651 miljoen euro. Dat is 1 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De nettowinst ging daarbij met een kwart omhoog tot 48 miljoen euro.

Het modehuis rekent erop de winst in 2017 te kunnen opkrikken, na een sterke afname vorig jaar. Het bedrijf denkt daarbij te profiteren van de reorganisatie die eerder in gang is gezet om het tij te keren. Vorig jaar had Hugo Boss in veel van zijn markten nog last van zwakkere verkopen, waaronder ook in China. Daardoor kwam de winst over 2016 zo’n 40 procent lager uit en de jaaromzet liep toen met 4 procent terug.