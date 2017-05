JPMorgan verruilt Londen niet voor Amsterdam

JPMorgan Chase gaat in verband met de brexit honderden bankiers van zijn vestiging in Londen verhuizen naar bestaande kantoren in Dublin, Frankfurt en Luxemburg. Dat betekent dat de grote Amerikaanse bank niet voor Amsterdam kiest als nieuwe Europese uitvalsbasis.

,,We gaan onze drie banken die we al hebben in Europa gebruiken als ankers voor onze zaken”, zo verklaarde Daniel Pinto, topman van de investeringstak van de bank, woensdag in interview met persbureau Bloomberg. De onderhandelingen over de brexit zijn nog in volle gang, maar om vanaf dag 1 klaar te zijn zullen er op korte termijn al veel banen moeten worden verplaatst.

Het Britse vertrek uit de Europese Unie zet alles bij elkaar naar schatting tienduizenden banen in de financiƫle sector van Londen op de tocht. Bij JPMorgan alleen al zullen er, volgens eerdere uitlatingen van het bedrijf, uiteindelijk mogelijk wel 4000 banen verloren gaan.

Nu is Londen nog een belangrijk financieel centrum, maar door de brexit dreigen de Britten de toegang tot de Europese markt kwijt te raken. Meerdere grote banken werken daarom aan maatregelen om daarop voorbereid te zijn.