KLM: miljoenenschade door chaos Schiphol

Lange wachttijden voor passagiers op Schiphol tijdens de meivakantie hebben KLM ,,ettelijke miljoenen” gekost. Dat liet de luchtvaartmaatschappij woensdag weten, in een reactie op het besluit van de luchthaven om in de zomervakantie extra personeel in te zetten bij de veiligheidscontroles.

Door de drukte hebben passagiers van KLM vluchten gemist. Zij moesten worden omgeboekt en hun bagage van boord gehaald. In andere gevallen hebben vliegtuigen gewacht op reizigers die niet op tijd bij de gate konden zijn. Dergelijke vertragingen leiden weer tot nieuwe verstoringen. Daarnaast is de klantwaardering voor KLM door de problemen op Schiphol gedaald.

Schiphol erkende eerder op de dag dat de zaken in de meivakantie niet zijn gelopen zoals had gemoeten. Daarom worden extra mensen ingezet zodat de veiligheidscontroles langer op maximale capaciteit kunnen draaien als dat nodig is. Ook komen er twee beveiligingsdoorgangen bij.

KLM noemt de extra inzet ,,een eerste stap in het onderkennen van het probleem”, maar ziet meer knelpunten waarvan ze al langer roept dat die moeten worden aangepakt. Schiphol heeft volgens zijn grootste klant de laatste jaren niet snel genoeg ge├»nvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur. Dat het luchthavenbedrijf verrast zou zijn door de drukte van de laatste tijd, vindt KLM ,,ongeloofwaardig”.

Vakbond FNV is evenmin tevreden. ,,De intenties die zijn uitgesproken klinken goed, maar ik ben teleurgesteld dat er geen enkele concrete toezegging is gedaan”, liet bestuurder Leen van der List weten. FNV waarschuwt al langer dat de werkdruk voor de beveiligers op Schiphol veel te hoog ligt.