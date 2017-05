NVM zet tuchtrechtspraak in aparte stichting

Makelaarsvereniging NVM heeft haar afdeling tuchtrechtspraak ondergebracht in een aparte stichting. Daarmee moet beter zichtbaar worden dat de tuchtrechtspraak los staat van de vereniging, meldde de NVM woensdag.

Klanten met een klacht over een NVM-makelaar of NVM-makelaarskantoor kunnen deze indienen bij de afdeling consumentenvoorlichting van de NVM. Deze afdeling bekijkt of er nog een oplossing mogelijk is tussen de NVM-makelaar en de klager. Als dat niet lukt of de klager stelt geen prijs op bemiddeling, dan wordt de klacht doorgestuurd naar de tuchtrechter.

Lopende tuchtzaken en zaken die tot 1 juni aanhangig worden gemaakt, worden nog afgewikkeld via de huidige rechtsgang. Vanaf 1 juni verlopen alle nieuwe tuchtzaken via de door de stichting ingestelde raden van toezicht.

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit de juristen Klaas Mollema, Gert van Rijssen en Gert Verhoef. Zij hebben in diverse tuchtraden van de NVM gezeten of zijn rechter bij een gerechtshof.