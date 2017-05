Omzet Facebook stijgt verder

De socialenetwerksite Facebook heeft ook het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet in de boeken gezet. Het bedrijf zag het aantal gebruikers met 80 miljoen stijgen tot 1,94 miljard. Daarmee werd het bedrijf nog weer interessanter voor adverteerders. Vooral bij de mobiele tak was dit duidelijk te zien.

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 8 miljard dollar. Dat was 49 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan de 7,2 miljard dollar waar analisten door de bank genomen van uitgingen. De mobiele advertenties waren goed voor 85 procent van de opbrengsten. Dat was een jaar eerder nog 82 procent.

Met de resultaten zette het techbedrijf wederom zorgen opzij over het al dan niet bereiken van de grens van het aantal advertenties dat in een ‘newsfeed’ kan worden getoond. Facebook zelf waarschuwde daar ook meer dan eens voor. Hoewel de omzetgroei wel iets tanende is, gebeurt dit in een trager tempo dan waar kenners rekening mee houden.

De winst van het bedrijf in het laatste kwartaal kwam uit op 3,1 miljard dollar. Topman Mark Zuckerberg sprak van een goede start van het jaar. Hij zei ook dat het bedrijf applicaties zal blijven ontwikkelen om een ,,sterke wereldwijde gemeenschap” te blijven ondersteunen.

Eerder op woensdag maakte Facebook bekend dat het personeelsbestand in een jaar tijd wordt uitgebreid met 3000 controleurs. Zij moeten ervoor zorgen dat aanstootgevend materiaal, zoals video’s van moorden of zelfdodingen, zo snel mogelijk van het platform worden verwijderd.