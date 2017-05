Puerto Rico wil protectie tegen schuldeisers

Puerto Rico heeft bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Het eiland gaat gebukt onder een schuldenlast van circa 70 miljard dollar. De faillissementsprocedure is vooral een hard gelag voor obligatiehouders die er vanuit gingen dat het eiland niet failliet kon gaan.

Puerto Rico is een autonoom gebied binnen de Verenigde Staten. De afgelopen jaren had het eiland het keer op keer aan de stok met zijn schuldeisers omdat het meermaals niet aan zijn betalingsverplichting kon voldoen. Speciaal voor het eiland is een procedure in het leven geroepen, waarbij een Amerikaanse rechter zich nu zal buigen over de uitstaande schulden.

Volgens gouverneur Ricardo Rosselló is de beslissing genomen om de belangen van de mensen van Puerto Rico te beschermen. Het eiland kampt sinds 2006 met een krimpende economie. Een probleem is ook dat de bevolking sterk is afgenomen. Veel inwoners vertrekken naar het Amerikaanse vasteland in de hoop op werk.