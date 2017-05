Rabobank zet nachtwakers in tegen plofkraken

Rabobank zet ’s nachts beveiligers in om verspreid over het land verschillende geldautomaten te bewaken. De ingreep is onderdeel van de onlangs aangescherpte beveiligingsmaatregelen in verband met de golf aan plofkraken waar de bank last van heeft. Dat bevestigde Rabobank woensdag na berichtgeving van het AD.

Het inzetten van beveiligers, die ’s nachts bijvoorbeeld vanuit een auto een oogje in het zeil houden, betreft een tijdelijke maatregel. Als een geldautomaat op een locatie staat die niet bestand is tegen de zware explosieven van plofkraken, wil de bank die automaat eigenlijk verwijderen of verplaatsen. Zolang het onderzoek over de beste oplossing nog gaande is, kunnen dan beveiligers worden ingezet. Tot nu toe zijn er al zo’n 35 van de circa 2000 automaten van Rabobank echt verwijderd.

Rabobank is momenteel de enige bank die last heeft van een plofkrakengolf. Dit jaar vonden al negentien plofkraken met explosieven plaats op automaten van Rabobank, terwijl de bank in heel vorig jaar kampte met 21 plofkraken.