Veel beurzen Azië bleven dicht

De belangrijkste aandelenmarkten in het Verre Oosten hielden woensdag de deuren gesloten voor vakantie- of feestdagen. In Tokio, Hongkong en Seoul werd daarom niet gehandeld. In Australië, Singapore en Taiwan ging de beurshandel wel gewoon door, maar waren beleggers vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, later op de dag.

De Japanse beurs blijft de rest van de week gesloten vanwege nationale vakantiedagen. In Hongkong en Seoul werd de geboorte van de Boeddha gevierd. De All Ordinaries in Sydney ging 0,8 procent omlaag. Grondstofbedrijven stonden bij de dalers, zoals mijnbouwer BHP Billiton die 2 procent verloor. Branchegenoot Rio Tinto zakte 0,8 procent.

Op de beurs in het Taiwanese Taipei was er aandacht voor elektronicaconcern Hon Hai Precision. Dat bedrijf maakt de iPhones voor Apple. Het Amerikaanse techbedrijf kwam met cijfers waaruit blijkt dat de verkoop van iPhones in de eerste drie maanden van dit jaar is gedaald. Het aandeel Hon Hai steeg desondanks 0,5 procent.

De Singapore Straits Times won 0,7 procent, terwijl de Shanghai Composite 0,4 procent verloor.