‘Vertrouwen woningmarkt neemt weer licht toe’

Het vertrouwen in de woningmarkt is in april weer licht toegenomen. Dat maakte de Vereniging Eigen Huis (VEH) bekend op basis van haar Eigen Huis Marktindicator. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen volgens de belangenorganisatie van huizenbezitters nog fors.

Volgens de VEH is de opleving vooral te danken aan de licht gedaalde hypotheekrente. Ook de verdere stijging van de huizenprijzen heeft het vertrouwen vooruitgeholpen. Wat daarentegen remmend werkte was de aanhoudende verschraling van het aanbod van te koop staande woningen. Die maakt het voor veel mensen aanzienlijk lastiger om een geschikte woning te vinden. De indicator die de VEH gebruikt kwam afgelopen maand uit op 111 punten. Dat is een punt hoger dan de maand ervoor. Eerder dit jaar stond de graadmeter nog op 121 punten.