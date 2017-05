Volkswagen boekt flink hogere winst

Volkswagen, het grootste autoconcern van Europa, is in de eerste drie maanden van dit jaar op een aanzienlijk hogere winst uitgekomen, vooral dankzij verbetering van de prestaties bij zijn hoofdmerk VW.

Uit woensdag gepubliceerde cijfers blijkt dat de nettowinst met 44 procent is gestegen in vergelijking met een jaar eerder, tot 3,4 miljard euro. De omzet nam met ruim 10 procent toe tot 56,2 miljard euro. Volkswagen is ook het moederconcern van merken als Audi, Porsche, Seat en Skoda en krabbelt nu weer duidelijk op na het emissieschandaal dat het bedrijf miljarden heeft gekost.

De autofabrikant uit Wolfsburg verbeterde zijn winstmarge, geholpen door kostenbesparingen bij het kernmerk VW. Verder profiteerde het concern van het succes van nieuwe modellen zoals de Tiguan. Volkswagen kwam eerder al met voorlopige cijfers naar buiten.

Topman Matthias Müller verklaarde dat de behaalde resultaten hem moed geven en er op duiden dat de verbeteringsprogramma’s van het bedrijf positief uitpakken. Voor heel 2017 hanteert het concern onder meer een verwachting voor een omzettoename tot 4 procent. In 2016 was dat meer dan 217 miljard euro.

Overigens zou Volkswagen wel een gevoelige tik hebben moeten incasseren met zijn best verkopende model, de Golf. Volgens cijfers van het Britse marktonderzoeksbureau Jato Dynamics heeft de Golf zijn positie als best verkochte auto in Europa in maart na jaren moeten afstaan aan de Ford Focus.