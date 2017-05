De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht in het rood geopend. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door tegenvallende berichten die Apple dinsdag nabeurs naar buiten bracht. Verder doen beleggers rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag.

article

806704

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht in het rood geopend. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door tegenvallende berichten die Apple dinsdag nabeurs naar buiten bracht. Verder doen beleggers rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag.

https://nieuws.nl/economie/20170503/wall-street-opent-met-klein-verlies-9/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/05/03175407/wall-street-opent-met-klein-verlies.jpg

Zakelijk