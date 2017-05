ACM waakt voor duopolie KPN en VodafoneZiggo

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger toezicht houden op de markt voor tv, internet en telefonie. Met name de dominante positie van KPN en fusiebedrijf VodafoneZiggo op het gebied van totaalpakketten is voor de toezichthouder reden om daarin ,,de grenzen op te zoeken”.

Dat zei directeur Telecom Johan Keetelaar van de ACM donderdag in een interview met het AD. Hij wil vooral voorkomen dat kleinere spelers als Tele2 en T-Mobile worden weggedrukt doordat KPN en VodafoneZiggo totaalpakketten kunnen aanbieden met kortingen en ‘gratis’ content zoals voetbal, Formule 1 of populaire series.

De ACM wil er zeker van zijn dat consumenten keuze houdt uit meer dan twee aanbieders. Dat kan betekenen dat extraatjes geen onderdeel meer mogen uitmaken van het standaardpakket. ,,Als Ziggo klanten gratis Max Verstappen en Formule 1 biedt, of een filmkanaal, dan wil ik daar misschien wel tegen optreden”, aldus Keetelaar.

Hij noemt het goed dat partijen innovatief zijn. ,,Maar het wordt anders als klanten mede daardoor nauwelijks nog overstappen of te veel betalen.” Keetelaar zou liever zien dat aanbieders een eenvoudiger standaardpakket bieden met toevoegingen naar keuze.

KPN wees er in een reactie op dat eerder deze week dergelijke abonnementsvormen zijn gepresenteerd. Die stellen klanten vanaf 1 juli in staat om een basispakket te kiezen voor internet of internet en tv samen, dat naar wens kan worden uitgebreid met zaken als vast bellen, hogere internetsnelheden of extra tv-zenders.

De ACM werkt sinds eind vorig jaar aan een nieuwe analyse van de Nederlandse telecommarkt die begin 2018 klaar moet zijn.