Auto-industrie blijft melkkoe NXP

NXP Semiconductors blijft goede zaken doen met de chips die het maakt voor de auto-industrie. De Eindhovens chipproducent meldde over de eerste drie maanden van het jaar een ,,historisch hoge” omzet bij automotive van 906 miljoen euro op een totale omzet van 2,2 miljard dollar.

De automotive-chips van NXP worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen zoals hulpsystemen voor de bestuurder, infotainment en netwerken tussen verschillende autosystemen. De omzet bij het onderdeel steeg met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Naast automotive deed NXP ook goede zaken bij de divisie die chips maakt waarmee apparaten veilig verbinding kunnen maken met internet. Daar steeg de omzet met 15 procent tot 541 miljoen dollar. De totale omzet van NXP viel evenwel 1 procent lager uit ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat kwam voor een groot deel doordat een bedrijfsonderdeel werd afgestoten.

NXP verkocht zijn divisie die diodes, transistors en andere elementaire onderdelen maakt voor de auto-industrie, industriƫle apparatuur en consumentenelektronica. Chinese investeerders betaalden daarvoor een bedrag van 2,8 miljard dollar. Het geld dat met de verkoop werd opgehaald, werd voor een groot deel gebruikt voor verlaging van de schuld.

Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal een winst van 1,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 398 miljoen dollar, vooral door de kosten van de overname van Freescale Semiconductor. NXP staat op zijn beurt op het punt voor 47 miljard dollar te worden ingelijfd door de Amerikaanse chipreus Qualcomm.

Guido Dierick, directeur van NXP Nederland, benadrukte dat het concern op eigen kracht de winstmarges wist op te voeren van 23,3 naar 27,1 procent.

De overname door Qualcomm ligt volgens hem op schema en wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van het jaar afgerond. Of de samensmelting zal leiden tot banenverlies kon hij nog niet zeggen. ,,Als dat gebeurt zal dat vooral op het hoofdkantoor zijn. Qualcomm is zeer gecharmeerd van onze chipfabriek in Nijmegen. Ook zijn ze zeer tevreden over onze onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie”, aldus de bestuurder.