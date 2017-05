BMW blijft bij voorzichtige winstprognose

BMW blijft bij zijn voorzichtige winstverwachting voor 2017, in tegenstelling tot concurrent Daimler die vorige week met een verhoging kwam. De Duitse fabrikant van auto’s in het luxesegment gaat nog altijd uit van een lichte verbetering van het resultaat ten opzichte van 2016.

Afgelopen kwartaal was de winststijging bij BMW meer dan licht te noemen. Het nettoresultaat ging met bijna een derde omhoog naar 2,1 miljard euro. Daarbij moet wel worden aangetekend dat die stijging voor een fors deel te danken was aan een stijging van de waarde van het belang van BMW in navigatiebedrijf HERE.

Die in Eindhoven gevestigde concurrent van TomTom verwelkomde onlangs nieuwe investeerders, waaronder chipproducent Intel, waardoor de marktwaarde toenam. Daimler profiteerde daar als zittende aandeelhouder eveneens van. Dat bedrijf gaat nu uit van een ,,aanzienlijke” winstgroei in 2017, mede gezien de sterke verkopen van zijn luxemerk Mercedes-Benz.

Zoals eerder gemeld steeg de omzet van BMW in de eerste drie maanden van 2017 met meer dan 12 procent tot 23,4 miljard euro. Het bedrijf zag de verkopen bij zijn hoofdmerk met 5 procent toenemen tot een recordaantal van ruim een half miljoen auto’s. De verkoop van elektrische voertuigen verdubbelde tot bijna 20.000 stuks.