Groter verlies voor Air France-KLM

Air France-KLM is in het eerste kwartaal dieper in de verliezen gedoken. Nadelige wisselkoerseffecten drukten zwaar op het operationeel resultaat van de luchtvaartgroep, die wel meer passagiers vervoerde en een hogere omzet behaalde.

De opbrengsten kwam in de eerste drie maanden van 2017 uit op 5,7 miljard euro, een kleine 2 procent meer dan een jaar eerder. Het operationeel verlies bedroeg 143 miljoen euro, tegen 99 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het verlies werd voor de helft veroorzaakt door wisselkoerseffecten.

Air France was de voornaamste veroorzaker van het tekort. De Franse poot van de groep boekte een operationeel verlies van 123 miljoen euro, bij KLM was dat 17 miljoen euro. Voor beide bedrijven betekent dat een verslechtering. Het nettoverlies voor de gehele groep liep op van 155 miljoen naar 216 miljoen euro.

Air France-KLM zag wel bijna een einde komen aan de lange periode waarin de ticketprijzen door zware concurrentie aanhoudend daalden. In het eerste kwartaal bleef de daling beperkt tot nog maar 0,5 procent. Dat kwam ook doordat premiumtickets (business en first class) gemiddeld bijna 5 procent meer opbrachten.

De ontwikkelingen in april en de boekingen voor het zomerseizoen stemmen eveneens positief, zei financieel directeur Frédéric Gagey in een toelichting op de cijfers. Van de beschikbare tickets naar verre bestemmingen is nu al een aanzienlijk groter deel verkocht dan vorig jaar rond deze tijd.

De vooruitzichten voor de rest van 2017 zijn evenwel onzeker, mede door geopolitieke spanningen. Ook is onduidelijk hoe de brandstofprijzen zich verder zullen ontwikkelen. In het eerste kwartaal was de brandstofrekening in dollars stabiel. Vooralsnog gaat het bedrijf voor heel 2017 uit van een lichte daling.