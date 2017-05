Heineken lijft brouwerij Lagunitas geheel in

Heineken neemt de Amerikaanse brouwer Lagunitas Brewing Company geheel over. Dat maakte de bierbrouwer donderdag bekend, zonder financiële details te vermelden.

In september 2015 kocht Heineken al een belang van 50 procent in de ambachtelijke brouwerij. Het in 1993 in Californië opgerichte Lagunitas zal onder de vleugels van Heineken als zelfstandig onderdeel doorgaan.

De IPA (India pale ale) die het bedrijf in het assortiment heeft, is het meest verkochte biertje in zijn soort in de VS. Door de overname wil Heineken de export van dat biertje naar elders in de wereld versnellen.