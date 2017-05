Kleine verliezen op Aziatische beurzen

De beurzen in het Verre Oosten zijn donderdag overwegend lager gesloten. Beleggers in Azië verwerkten onder meer het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve handhaafde het rentetarief, maar voert naar verwachting volgende maand een nieuwe verhoging door.

Verder was de toonaangevende Nikkei-index in Tokio gesloten vanwege een feestdag. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese dienstensector in april in een lager tempo is gegroeid dan een maand eerder. De zogenoemde inkoopmanagersindex van Markit en Caixin kwam uit op het laagste peil in bijna een jaar. De beurs in Shanghai stond 0,1 procent lager, de Hang Seng in Hongkong verloor tussentijds 0,5 procent.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent in het rood. De Kospi in Seoul was een positieve uitzondering in de regio, de graadmeter toonde een plus van 0,8 procent.