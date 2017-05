Koers bitcoin schiet omhoog

De virtuele munt bitcoin wordt in rap tempo meer waard. De koers passeerde onlangs nog de grens van 1400 dollar, donderdag ging de waarde de 1600 dollar voorbij.

Kenners schrijven de opmars van de laatste dagen voornamelijk toe aan het feit dat steeds meer nationale overheden de bitcoin als wettelijk betaalmiddel erkennen. Dat is onlangs bijvoorbeeld gebeurd in Japan. Inmiddels lijkt het er ook op dat India en Rusland een dergelijke stap overwegen.

Donderdag aan het begin van de avond piekte de bitcoin op bijna 1622 dollar, om vervolgens weer licht terug te zakken. Rond 19.15 uur (Nederlandse tijd) was de munt zo’n 1602 dollar waard. De bitcoin is de laatste maanden sowieso een gewild beleggingsobject, omdat er veel politieke en economische onzekerheid in de wereld is. Begin dit jaar werd de munt nog verhandeld voor zo’n 1000 dollar.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin is ook veel gebruikt door criminelen, vooral vanwege de mogelijkheid om er volstrekt anoniem betalingen mee te verrichten.