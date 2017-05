Positieve dag op beurzen Europa

De Europese aandelenmarkten zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers kregen een berg kwartaalresultaten van toonaangevende bedrijven voorgeschoteld. In Amsterdam trokken met name Shell en Air France-KLM de aandacht.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 528,44 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 792,38 punten. Frankfurt en Parijs gingen tot 1,4 procent omhoog. Londen klom 0,2 procent. In Brussel brak de Bel20 voor het eerst sinds begin 2008 door de grens van 4000 punten.

Zwaargewicht Shell noteerde in de AEX een plusje van 0,2 procent. Het olie- en gasconcern wist de winst afgelopen kwartaal veel hoger op te voeren dan analisten voor mogelijk hielden. Dat was te danken aan de aantrekkende olieprijzen, maar ook aan kostenbesparingen.

De koerswinst van Shell kwam echter wel onder druk te staan door de flink gedaalde olieprijzen. Die zakten naar het laagste niveau van dit jaar, onder meer door een toenemende productie in de VS. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,4 procent tot 46,18 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 49,11 dollar per vat.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was Gemalto met een plus van 3,6 procent. De maker van beveiligingstechnologie mag chips leveren voor de Galaxy S8-smartphone van Samsung. Grootste daler was staalproducent ArcelorMittal met een min van 1,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM de koploper met een stijging van 5,3 procent. De luchtvaartgroep zag de verliezen afgelopen kwartaal oplopen, maar toonde zich aan de andere kant positief over de marktontwikkelingen. Zo is de daling van de ticketprijzen bijna tot staan gebracht en lopen de boekingen voor het zomerseizoen een stuk beter dan vorig jaar.

In Brussel werden de resultaten van biergigant Anheuser-Busch InBev beloond met een koerswinst van ruim 5 procent. Cijfers van de Deense concurrent Carlsberg werden eveneens positief ontvangen. Dat aandeel kreeg er 2,8 procent bij in Kopenhagen. In Frankfurt won autofabrikant BMW 0,5 procent na publicatie van de definitieve cijfers, sportschoenenmaker Adidas dikte 0,9 procent aan.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0915 dollar bij het einde van de Europese handel woensdag.