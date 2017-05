Rechter stelt boeren vrij van afstaan koeien

Een aantal melkveehouders hoeft toch geen koeien af te staan om te helpen het mestoverschot terug te dringen. De rechtbank in Den Haag heeft de boeren die een kort geding hadden aangespannen donderdag vrijgesteld van het zogeheten fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw).

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen Van Dam de veehouders verplichtte hun stapel in te krimpen. Ze klaagden dat zij daardoor onredelijk hard zijn getroffen. De boeren hadden inderdaad niet kunnen voorzien dat hun investeringen in het gedrang zouden komen, omdat ze juist wilden uitbreiden op de manier die de staatssecretaris voorstond, oordeelde de Haagse rechtbank.

Onder de eisers waren ook enkele biologische boeren. Zij hebben niet eens een aandeel in het mestoverschot, aldus de rechter.

Het ministerie van Economische Zaken van Van Dam laat weten de uitspraak te bestuderen.