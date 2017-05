Reorganisatie drukt winst MTV-moeder Viacom

Het Amerikaanse tv- en filmbedrijf Viacom heeft afgelopen kwartaal 60 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder. Filmhits zorgden wel voor een hogere omzet, maar kosten voor de onlangs ingezette herstructurering drukten het resultaat van het moederbedrijf van tv-zenders MTV en Nickelodeon en filmstudio Paramount.

Viacom meldde donderdag een omzet van 3,3 miljard dollar over de eerste drie maanden van 2017. Dat was 8 procent meer dan een jaar eerder, onder meer dankzij de opbrengsten van actiefilm ‘xXx: Return of Xander Cage’. De nettowinst zakte met 60 procent naar 121 miljoen dollar. Afgezien van eenmalige posten kwam de winst wel hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Eerder dit jaar besloot Viacom af te zien van de eerder gewenste verkoop van Paramount. In een nieuwe opzet van het bedrijf moeten de tv- en filmtak elkaar meer versterken, bijvoorbeeld door films een vervolg te geven in een tv-serie. Volgens topman Bob Bakish is er afgelopen maanden vooruitgang geboekt met die plannen.