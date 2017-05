Wall Street begint licht in de plus

De beurzen in New York zijn donderdag overwegend met kleine winsten aan de handelsdag begonnen. Amerikaanse beleggers kauwen nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. Verder verwerkt Wall Street de kwartaalcijfers van onder meer Tesla en Facebook.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 20.974 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij op 2389 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq vrijwel vlak was op 6070 punten. De Fed hield woensdag de rente onveranderd, zoals was verwacht. De Amerikaanse centrale bank sprak daarbij wel zijn vertrouwen uit in de kracht van de economie.

Tesla zakte in de eerste handelsminuten 2 procent. De maker van elektrische auto’s groeit flink wat betreft omzet, maar heeft zijn verlies afgelopen kwartaal wel zien oplopen.

Ook Facebook boekte een fors hogere omzet en de netwerksite kreeg er in eerste kwartaal opnieuw meer gebruikers bij. Facebook waarschuwde echter dat de groei zal afzwakken omdat er een grens is aan het aantal advertenties dat kan worden geplaatst. Dat zorgt voor voorzichtigheid bij beleggers, waardoor het aandeel 1,6 procent lager noteerde.