Wall Street sluit dicht bij huis

De beurzen in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen gesloten. De oliesector stond flink onder druk door de fors lagere olieprijzen. Zorggerelateerde fondsen op Wall Street waren daarentegen wat meer in trek, nadat de overheid in Washington een belangrijke stap zette richting het vervangen van ‘Obamacare’.

De Dow-Jonesindex eindigde vlak op 20.951,47 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2389,52 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq er eveneens 0,1 procent bij kreeg, op 6075,34 punten.

Grote oliegerelateerde fondsen behoorden duidelijk tot de verliezers. Zo zakten ExxonMobil, Chevron en Caterpillar tot meer dan 2 procent. De olieprijzen gingen flink omlaag omdat de Amerikaanse olievoorraden en olieproductie weer wat zijn opgelopen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 5 procent tot 45,44 dollar. Brentolie werd 4,8 procent goedkoper op 48,35 dollar per vat.

Zorgbedrijven als UnitedHealth Group, HCA en Acadia Healthcare wonnen juist tot ruim 1 procent. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een minieme meerderheid ingestemd met een wijziging in de zorgwet. In maart sneuvelde een eerdere versie nog voordat deze in stemming kwam. De Senaat moet het plan nog wel goedkeuren.

Tesla verloor na kwartaalcijfers verder 5 procent. De maker van elektrische auto’s groeide flink wat betreft omzet, maar heeft zijn verlies afgelopen kwartaal wel zien oplopen.

Ook Facebook boekte een fors hogere omzet en de netwerksite kreeg er in het eerste kwartaal opnieuw meer gebruikers bij. Facebook waarschuwde echter dat de groei zal afzwakken omdat er een grens is aan het aantal advertenties dat kan worden geplaatst. Dat zorgde voor voorzichtigheid bij beleggers, waardoor het aandeel 0,6 procent lager noteerde.

De cijfers van Viacom vielen eveneens tegen. Het moederbedrijf van tv-zenders MTV en Nickelodeon en filmstudio Paramount speelde ruim 7 procent kwijt. Ontbijtgranenmaker Kellogg en donutketen Dunkin’ Donuts, die ook een kijkje in de boeken gaven, wonnen daarentegen 2,1 en 0,8 procent.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,0945 dollar bij het einde van de Europese handel eerder op de dag.