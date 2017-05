Banengroei VS trekt stevig aan

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in april veel sterker gegroeid dan een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 211.000 banen bij (exclusief de landbouw), tegen een herziene 79.000 in maart.

De banengroei overtreft de verwachtingen. Economen rekenden gemiddeld op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld daalde vorige maand naar 4,4 procent, van 4,5 procent een maand eerder.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken hield eerder deze week de huidige renteniveaus ongemoeid na een renteverhoging in maart. De groeivertraging die de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal liet zien was volgens de Fed ,,kortstondig”.

Marktpartijen houden in ruime meerderheid rekening met een nieuwe renteverhoging in de volgende maand.