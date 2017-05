Beurzen Europa met winst weekeinde in

De Europese beurzen zijn vrijdag met mooie winsten gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. De handel kreeg steun van meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. In Amsterdam was detacheerder Brunel een opvallende verliezer na een handelsbericht. Air France-KLM was juist opnieuw een hoogvlieger op Beursplein 5.

De AEX-index eindigde 0,9 procent hoger op 533,27 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 797,33 punten. Parijs ging 1,1 procent omhoog, Frankfurt en Londen boekten plussen van 0,6 procent.

Brunel verloor bij de kleinere bedrijven op het Damrak 4,7 procent. De aanhoudende malaise in de olie- en gasmarkt zorgde afgelopen kwartaal voor een fors lagere omzet. Kenners noemden vooral de omvang van de operationele kosten een tegenvaller.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France-KLM met een plus van 4,4 procent opnieuw bovenaan na een winst van meer dan 5 procent op donderdag. Het aandeel profiteerde van enkele adviesverhogingen en positieve geluiden van branchegenoot IAG. Het moederbedrijf van onder meer British Airways en Aer Lingus boekte in het eerste kwartaal meer winst. IAG won in Londen 5,5 procent, easyJet dikte in de Britse hoofdstad ruim 4 procent aan.

In de AEX werd de kopgroep gevormd door Shell, Ahold, ABN AMRO en Vopak met koerswinsten tot 2,7 procent. Speciaalchemieconcern DSM sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,9 procent.

Telefónica Deutschland ging op de Duitse beurs 7 procent onderuit. Het telecomconcern zag de omzet in het eerste kwartaal afnemen. In Londen was uitgever Pearson (plus 12,4 procent) een opvallende winnaar, nadat het de boeken opende. Het bedrijf profiteerde van kostenbesparingen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Amerikaanse olie werd 2 procent duurder bij 45,42 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 1,9 procent tot 49,31 dollar per vat. De euro was 1,0997 dollar waard, tegen 1,0945 dollar bij het Europese slot op donderdag. Dat is het hoogste niveau in circa zes maanden.