‘Lagere olieprijs weegt op beurzen’

De Amsterdamse beurs begint de laatste handelsdag van de week waarschijnlijk in de min. Ook de andere graadmeters in Europa openen vrijdag mogelijk in het rood, het sentiment wordt bepaald door de sterk gedaalde olieprijzen. Beleggers zijn verder in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, later op de dag.

De oliemarkt staat onder druk door berichten over de export van de OPEC-landen die minder sterk daalt dan verwacht en door een toenemende productie in de VS. Amerikaanse olie werd voorbeurs 1,9 procent goedkoper, bij 44,66 dollar per vat. De prijs van Brentolie, maatgevend voor onder meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte 1,6 procent tot 47,63 dollar per vat.

Brunel opende de boeken. De detacheerder heeft ook in het eerste kwartaal van 2017 de omzet hard zien dalen. Dat komt met name door de aanhoudende malaise in de olie- en gasmarkt. Maar ook in Nederland beleefde de leverancier van gespecialiseerd, tijdelijk personeel een zwakke start van het jaar.

Boskalis weet mogelijk de aandacht op zich gericht. Topman Peter Berdowski van de baggeraar en maritiem dienstverlener liet tegen De Telegraaf weten open te staan voor een fusie met concurrenten als Jan de Nul of DEME. Heineken kondigde aan de Amerikaanse brouwer Lagunitas Brewing Company geheel over te nemen. In september 2015 kocht Heineken al een belang van 50 procent in de ambachtelijke brouwerij. Financiƫle details werden niet gegeven.

Ook AkzoNobel staat weer in de schijnwerpers. Volgens de activistische aandeelhouder Elliott Advisors zullen, als Akzo zelfstandig doorgaat, duizenden banen verdwijnen. Dat gebeurt, volgens onderzoek dat Elliott heeft laten uitvoeren, in veel mindere mate wanneer Akzo samengaat met het Amerikaanse PPG Industries.

Verschillende fondsen verwerken advieswijzigingen. Zo verhoogde SocGen het advies voor Shell en voerden HSBC en Credit Suisse het beleggingsoordeel voor Air France-KLM op.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,0945 dollar bij het einde van de Europese handel op donderdag.