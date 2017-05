Prijsval olie drukt sentiment beurzen Azië

De beurzen in het Verre Oosten zijn vrijdag overwegend lager gesloten. Vooral de lagere olieprijzen drukten het sentiment. Verder hadden zorgen over strengere regelgeving voor investeerders effect op vooral de Chinese graadmeters.

In Japan was de toonaangevende Nikkei-index wederom gesloten vanwege een feestdag. In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 1 procent lager terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,7 procent kwijtspeelde. Hier stonden mijnbouwbedrijven als Rio Tinto, BHP Billiton en Fortescue Metals Group met minnen tot 2,7 procent duidelijk in het rood, vanwege de lagere grondstofprijzen.

De beurs in Shanghai stond 0,9 procent in de min. Bankautoriteiten in China zouden strenger willen toezien op onder meer het rondpompen van kapitaal waarmee wordt geprobeerd om regels te omzeilen.

De Kospi in Seoul was andermaal een positieve uitzondering in de regio. De graadmeter toonde een plus van 1 procent, geholpen door de koerswinst van 1,4 procent van zwaargewicht Samsung.