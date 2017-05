Supermarktomzet omhoog dankzij Pasen

De supermarktomzet is in april 4,4 procent hoger uitgevallen dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. De stijging in april is deels veroorzaakt door Pasen. De feestdag viel dit jaar in april en vorig jaar in maart.

In totaal werd er voor 2,74 miljard euro verkocht. In 2016 was dat nog 2,62 miljard euro. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de omzet van de supermarkten in Nederland in totaal met 1,7 procent naar 11,39 miljard euro. Dat was vorig jaar 11,20 miljard euro.