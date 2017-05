‘Uber-software onder loep Justitie VS’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar softwareprogramma’s die taxidienst Uber Technologies zou gebruiken om in bepaalde regio’s doelbewust de regels te overtreden. Dat meldden bronnen rondom de kwestie. Het onderzoek zou zich nog in een vroege fase bevinden.

Uber erkende eerder het bestaan van de software, die bekend staat als Greyball. Daarmee zou het controles door ambtenaren kunnen omzeilen in regio’s waar de taxidienst nog niet is goedgekeurd. Overheidsfunctionarissen zouden door de software ge├»dentificeerd kunnen worden en daardoor geen rit bij Uber kunnen boeken.

Een van de regio’s was in en om de Amerikaanse stad Portland, waar Uber de software ,,spaarzaam” gebruikte voorafgaand aan de goedkeuring voor de dienst in 2015. De New York Times onthulde eerder het bestaan van Greyball, wat tot een golf aan negatieve publiciteit leidde. Volgens Uber was de software ontwikkeld voor andere doeleinden namelijk het controleren van ritten om fraude te voorkomen. Ook zou het bestuurders bescherming bieden.