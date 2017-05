Wall Street gemengd na banenrapport

Het aandeel IBM leverde bijna 3 procent in nadat de bekende belegger Warren Buffett bekendmaakte zijn belang in de technologiereus met een derde verkleind te hebben. Daardoor kwam de Dow onder druk te staan. Buffetts investeringsfonds Berkshire Hathaway maakt vrijdag na het sluiten van de beurs zijn resultaten bekend.

In april kwamen er in de Verenigde Staten 211.000 banen bij, meer dan de door economen verwachte 190.000. De werkloosheid zakte naar 4,4 procent, waar rekening werd gehouden met een lichte stijging.

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag bij opening een wisselend beeld optekenen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die voorbeurs bekend werden.

