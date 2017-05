Wall Street verwerkt banenrapport

De Amerikaanse beurzen lijken de handelsdag naar verwachting rustig te beginnen. Beleggers verwerken onder meer beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die voorbeurs bekend werden. Verder opende een aantal bedrijven de boeken.

In de afgelopen maand kwamen er in de Verenigde Staten 211.000 banen bij, meer dan de door economen verwachte 190.000. De werkloosheid zakte naar 4,4 procent, waar rekening werd gehouden met een lichte stijging.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken hield eerder deze week de huidige renteniveaus ongemoeid na een eerdere rentestap in maart. De groeivertraging die de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal liet zien was volgens de Fed ,,kortstondig”. Marktpartijen houden in ruime meerderheid rekening met een volgende rentestap bij de bijeenkomst volgende maand.

In de handel voorbeurs leverde IBM flink in nadat Warren Buffett bekendmaakte zijn belang in de technologiereus met een derde verkleind te hebben. Buffetts investeringsfonds Berkshire Hathaway maakt vrijdag na het sluiten van de beurs zijn resultaten bekend.

Spelletjesmaker Zynga lijkt voor een koerssprong te staan na cijfers die veel beter waren dan waar kenners door de bank genomen van uitgingen. Branchegenoot Activision Blizzard verloor voorbeurs nadat het beter dan verwachte cijfers presenteerde, maar tegelijkertijd minder gebruikers rapporteerde.

Donderdag sloot de Dow Jones vrijwel vlak op 20.951,47 punten. De brede S&P 500 boekte een minieme winst en kwam op 2389,52 uit. Ook technologiebeurs Nasdaq bleef nagenoeg vlak en kwam uit op 6075,34 punten.