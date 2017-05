De Bijenkorf kijkt tevreden terug op 2016

De Bijenkorf heeft afgelopen jaar wederom de vruchten geplukt van zijn sterkere focus op luxemerken. De warenhuisketen trok iets meer bezoekers dan een jaar eerder, zag de verkopen verder oplopen en boekte een fors hogere operationele winst, zo werd zaterdag bekendgemaakt.

De Bijenkorf is eigenlijk in 2013 op de luxetoer gegaan. Toen kondigde het bedrijf tevens de sluiting aan van vijf van de twaalf winkels en werd er veel geld uitgetrokken voor het aantrekken van nieuwe merken en het verbouwen van de resterende vestigingen.

Nu verkoopt de Bijenkorf zowel veel luxemerken als merken die wat betreft prijs tot het middensegment behoren. ,,Deze mix werkt, want klanten kopen door de prijssegmenten heen en maken hun eigen combinaties”, verklaart topman Giovanni Colauto.

Daarbij worden ook online goede zaken gedaan. ,,De webshop groeide in 2016 van alle verkooppunten het hardst en is goed winstgevend”, aldus het bedrijf. ,,Verkoop via tablets in de winkels groeide met tientallen procenten en de Bijenkorf.be werd populairder in België.”

De totale omzet van de Bijenkorf, exclusief de laatste gesloten filialen, dikte vorig jaar met bijna 4 procent aan. De operationele winst steeg daarbij van 10,6 miljoen naar 14,7 miljoen euro. De keten heeft geen nettoresultaat naar buiten gebracht.

In 2016 is ook weer volop geïnvesteerd, namelijk ruim 35 miljoen euro. Verder werden grote bouwprojecten opgeleverd zoals een nieuw restaurant in Den Haag en een nieuwe gevel en tweede verdieping voor het warenhuis in Utrecht. Dit jaar verbouwt de Bijenkorf onder andere de parterres in Utrecht en Rotterdam.