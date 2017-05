Vopak investeert in Canadese terminal

Vopak en AltaGas investeren samen in de ontwikkeling van de Ridley Island Propane Export Terminal (RIPET) aan de westkust van Canada. Dat meldde het Nederlandse tankopslagbedrijf zaterdag.

RIPET krijgt een opslagcapaciteit van 90.000 kubieke meter en kan jaarlijks 1,2 miljoen ton propaangas verschepen. De terminal zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 operationeel zijn.

Vopak neemt een belang van 30 procent in RIPET, financiële details werden niet verstrekt. Los van dit project heeft de onderneming nog extra landrechten op Ridley Island. Vopak en het Canadese AltaGas gaan onderzoeken of er ruimte is om ,,de relatie op Ridley Island te vergroten´’.