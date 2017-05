Winstdaling voor Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair en superbelegger Warren Buffett, heeft een relatief slecht eerste kwartaal achter de rug.

Berkshire zag de winst met 27 procent dalen tot een krappe 4,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog zo’n 5,6 miljard dollar. De daling was onder meer te wijten aan slechtere resultaten bij verzekeraars waarin wordt geïnvesteerd. Die voelden onder meer de uitkeringen vanwege een cycloon in Australië. Maar ook autoverzekeraar Geico en herverzekeraar General Re toonden zwakkere resultaten. Verder boekte Berkshire een jaar geleden nog een eenmalige winst van 1,9 miljard op de uitwisseling van aandelen Procter & Gamble voor batterijenmaker Duracell.

Dit weekend zijn meer dan 30.000 aandeelhouders van Berkshire in Omaha, Nebraska, waar de jaarbijeenkomst van het conglomeraat wordt gehouden. Deze bijeenkomst wordt ook wel omschreven als het Woodstock van het Kapitalisme. De 86-jarige Buffett en vice-voorzitter van Berkshire Charlie Munger, die 93 is, beantwoorden daar urenlang vragen van aandeelhouders, analisten en journalisten.

Buffett steunde met Berkshire Hathaway begin dit jaar nog het ongevraagde bod van Kraft Heinz en investeerder 3G, van omgerekend 134 miljard euro, op het Brits-Nederlandse Unilever. Dat voorstel werd echter resoluut verworpen door Unilever. Kort daarna trok Kraft Heinz het voorstel in na ,,vriendschappelijk” overleg met Unilever. Buffett zei later dat het nooit de intentie was om een vijandig bod uit te brengen op Unilever.

Maar dat Buffett een overname wel financieel kan ondersteunen, bleek uit het kwartaalrapport. Berkshire eindigde het kwartaal met een record van bijna 100 miljard dollar aan contanten, equivalenten en schuldpapier. Dat is genoeg voor een of meer grote deals.