Daling olieprijs drukt beurzen Midden-Oosten

De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten gingen zondag over een breed front omlaag, onder druk van de fors gedaalde olieprijs. De prijs van Brent, maatgevend voor olie uit het Midden-Oosten, is voor het eerst sinds november onder de 50 dollar per vat gedaald.

De beurs in Saudi-Arabië, de belangrijkste olieproducent in het Midden-Oosten, verloor 1 procent. In Dubai was sprake van een daling met 1 procent en in Koeweit met 2,8 procent. Ook de markten elders in de Golfregio lieten verliezen zien.

De prijs van olie gaat onder meer omlaag door een hogere productie in de VS. Om de prijzen te stutten heeft oliekartel OPEC samen met Rusland de productie verlaagd, maar dit lijkt onvoldoende om het overaanbod op de markt aan te pakken. Het kartel overweegt nu de productieverlaging te verlengen.