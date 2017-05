AkzoNobel opvallende daler op Damrak

De AEX-index in Amsterdam noteerde maandagochtend een fractie onder de slotstand van vrijdag. Elders in Europa kleurden graadmeters eveneens rood. Beleggers reageerden onder meer op de verkiezing van Emmanuel Macron als de nieuwe president van Frankrijk. Op het Damrak was verf- en chemiebedrijf AkzoNobel een opvallende daler, nadat het voor de derde keer het Amerikaanse PPG Industries de deur wees.

De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 532,02 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 793,79 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen stonden 0,1 procent lager. Parijs noteerde 0,7 procent in de min. Met een overwinning van de eurogezinde Macron werd door de financiƫle markten alom rekening gehouden. Door zijn overwinning nemen onder meer zorgen over de politieke stabiliteit af.

AkzoNobel verloor in de vroege handel 3 procent. PPG wil Akzo graag inlijven, maar toenaderingspogingen van de Amerikanen zijn vooralsnog zonder succes. AkzoNobel gaat met het afwijzen van het voorstel ook in tegen de wens van enkele aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors en Causeway Capital Management, die wilden dat de twee in ieder geval om tafel zouden gaan.

De AEX werd aangevoerd door verzekeraar NN Group dat 1,2 procent won. De juridische fusie tussen NN Group en Delta Lloyd wordt naar verwachting uiterlijk op 3 augustus afgerond.

PostNL was met een min van 6,4 procent veruit de sterkste daler in de Midkap nadat het de boeken opende. De omzet van het postbedrijf bleek iets te zijn toegenomen in het eerste kwartaal. Groei in pakketbezorging, zowel in binnen- als buitenland, compenseerde een verdere neergang van de postmarkt in Nederland. De winst nam wel duidelijk af.

In Duitsland maakte Air Berlin een koerssprong van 13 procent. Eerdere uitspraken van topman Carsten Spohr van branchegenoot Lufthansa (min 1,4 procent) waren reden voor die koerswinst. Spohr hintte voor het weekend op een overname van Air Berlin, maar alleen voor de ,,juiste prijs”, zo liet hij in een interview optekenen.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 46,15 dollar per vat. De prijs van Brent zakte 0,1 procent tot 49,04 dollar per vat. De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0997 bij het Europese slot op vrijdag.