Schijnwerpers Damrak op PostNL en AkzoNobel

De aandacht van beleggers in Amsterdam ging maandag vooral uit naar postbedrijf PostNL en verf- en chemieconcern AkzoNobel. PostNL ging hard omlaag door teleurstellende kwartaalcijfers. Akzo wees voor de derde keer een overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries af.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,2 procent hoger op 534,45 punten. De MidKap, met daarin PostNL, zakte 0,1 procent tot 796,84 punten. De beurs in Parijs daalde 0,9 procent en Frankfurt verloor 0,1 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Ook werd nagekauwd op de overwinning van de eurogezinde Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezing, die overigens al was verwacht op de financiƫle markten. Door zijn overwinning nemen onder meer zorgen over de politieke stabiliteit af.

De cijfers van PostNL waren volgens kenners niet om over naar huis te schrijven. Zo nam de onderliggende winst duidelijk af en was de omzetstijging veel minder dan waar alom rekening mee werd gehouden. Beleggers zetten het aandeel 5,7 procent lager.

AkzoNobel was de grootste daler in de AEX met een min van 2,3 procent. PPG wil Akzo graag inlijven, maar toenaderingspogingen van de Amerikanen zijn vooralsnog zonder succes. Akzo gaat met het afwijzen van het voorstel ook in tegen de wens van enkele aandeelhouders die wilden dat de twee in ieder geval om de tafel zouden gaan. Kenners sluiten niet uit dat PPG een vijandelijke poging zal ondernemen.

In de hoofdindex werd de kopgroep gevormd door Shell, Unilever en Unibail-Rodamco met plussen tot 2 procent. In de achterhoede waren naast Akzo ook ArcelorMittal en ABN AMRO te vinden met verliezen tot 2,3 procent.

In Frankfurt maakte Air Berlin een koerssprong van 14,6 procent. Eerdere uitspraken van topman Carsten Spohr van branchegenoot Lufthansa waren reden voor die koerswinst. Spohr hintte voor het weekend op een overname van Air Berlin, maar alleen voor de ,,juiste prijs”, zo liet hij in een interview optekenen.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 46,28 dollar per vat. De prijs van Brentolie was vlak op 49,10 dollar per vat. De euro was 1,0943 dollar waard, tegen 1,0997 bij het Europese slot op vrijdag.