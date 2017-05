Europese beurzen sluiten met winst

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met winst gesloten. Koersen gingen over een breed front omhoog, mede door de windstilte die in de markten lijkt te zijn ingetreden door de verkiezing van Emmanuel Macron als nieuwe president van Frankrijk.

De Amsterdamse AEX-index sloot met een winst van 0,4 procent op 536,26 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 803,86 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er 0,3 tot 0,6 procent bij.

In de AEX hoorden bedrijven in en rond de olie- en staalindustrie bij de grootste winnaars. Oliedienstverlener SBM Offshore eindigde met een winst van ruim 1 procent in de bovenste regionen, net zoals Boskalis, dat als maritiem dienstverlener ook nauw verbonden is aan ontwikkelingen in de oliesector. Oliereus Shell en staalfabrikant ArcelorMittal volgden op korte afstand met plussen van bijna 1 procent.

Informatieleverancier RELX en chipmachinefabrikant ASML voerden de lijst van 25 hoofdfondsen aan, met winsten van 1,5 procent. Digitaal beveiliger Gemalto stond samen met de banken ING en ABN AMRO onderaan, met minnen van bijna 1 procent.

In de MidKap was het aandeel Sligro de sterkste stijger met een winst van 3,7 procent. Sligro wil de drankengroothandel van Heineken Nederland overnemen. De twee ondernemingen verwachten daar binnenkort een overeenkomst over te sluiten. Door de overname verwacht Sligro de omzet met zo’n 150 miljoen euro op te voeren.

AkzoNobel (plus 0,2 procent) stond ook weer in de belangstelling. De activistische aandeelhouder Elliott Advisors stapt naar de rechter om Akzo alsnog te dwingen een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott is zeer ontevreden met de aanhoudende weigering van Akzo om met PPG Industries te praten over diens overnameplannen.

Het Zwitserse uitzendconcern Adecco werd in Zürich ruim 2 procent meer waard. ’s Werelds grootste uitzendconcern boekte vorig kwartaal betere resultaten dan verwacht. Zijn Nederlandse concurrent Randstad kreeg er aan het Damrak 0,8 procent bij.

De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0925 dollar bij het slot van de Europese handel op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent naar 46,12 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper bij 49,05 dollar per vat.