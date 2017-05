Halve eeuw ‘Méditerranée onder een dak’

Center Parcs bestaat vijftig jaar. De keten van vakantieparken, opgericht onder de naam Sporthuis Centrum, gaf Nederland iets nieuws. Taalkundig, door de introductie van de termen ‘midweek’ en ‘subtropisch zwemparadijs’, maar vooral dankzij een nieuwe standaard voor luxe recreatie.

,,De Rotterdamse zakenman Piet Derksen heeft echt iets bijzonders neergezet. Met dank ook aan de concurrentie van Vendorado”, zegt Mieke Dings. Zij schreef het boek Tussen tent en villa over de vakantieparkencultuur van Nederland.

De Lommerbergen was een halve eeuw geleden het eerste park. Dings: ,,Derksen pakte het meteen groot aan, met veel voorzieningen. Er waren in Nederland al vakantieparken, maar zoiets bestond nog niet. Bij Sporthuis Centrum hoefde je het park niet af. De combinatie van bos, een comfortabel huisje en alle voorzieningen op één park was echt nieuw. Voor het ontwerp nam Derksen de bekende architect Jaap Bakema in de arm. Die bouwde de huisjes geschakeld, zodat iedereen vrij uitzicht op de natuur had.”

Een van de redenen van de snelle ontwikkeling van de parken was de opkomst van Vendorado in de jaren tachtig. ,,Ineens was er een concurrent, uit de hoek van warenhuis Vroom & Dreesmann (V&D). Derksen en Anton Dreesmann junior kenden elkaar. Het eerste park van Vendorado kwam pal naast een locatie van Center Parcs. Dat was een rechtstreekse aanval”, aldus de auteur. ,,De heren hielden elkaar goed in de gaten, waardoor de ene vernieuwing op de andere volgde. Derksen (1913 -1996) wilde Dreesmann altijd een stapje voorblijven.”

De vakantieganger werd de grote winnaar. De parken kregen een subtropisch zwemparadijs, later kwamen daar wildwaterbanen bij en de zogenoemde Parc Plaza: een overkapt centrum bij het zwembad met winkels, terrasjes en restaurants.

Dings: ,,De subtropische wereld werd steeds groter. Vooral de voorzieningen bij slecht weer waren uniek. De Parc Plaza was een soort Méditerranée onder een dak.”

Huisjes hadden allemaal centrale verwarming en kleurentelevisie. Daardoor lukte het de parken ook in de winter bezet te houden. Ook in andere landen sloeg het concept aan en er bestaan zelfs plannen voor China. De auteur is ervan overtuigd dat het concept ook in het Verre Oosten aanslaat. ,,Inwoners van grote steden snakken naar een plek in de natuur. Daar speelt Center Parcs perfect op in. Tot op de dag van vandaag blijft het zijn parken ontwikkelen. Derksen heeft vijftig jaar geleden echt iets unieks opgezet.”