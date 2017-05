Verzekeraar Achmea sluit drie vestigingen

Verzekeraar Achmea gaat zijn werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf locaties, in Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist. De vestigingen in De Meern, Leusden en Zwolle worden stapsgewijs gesloten, maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Door kantoren te sluiten bespaart Achmea naar eigen zeggen fors op de kosten. De verhuisplannen zullen geen extra banen kosten. In december kondigde de verzekeraar al een reorganisatie aan waardoor in de periode tot en met 2019 bij elkaar zo’n 2000 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Achmea liet verder weten dat de activiteiten in Tilburg worden samengebracht in één kantoor. Voor Leeuwarden wordt die optie nog onderzocht. ,,Ik begrijp goed dat het veranderen van werklocatie impactvol kan zijn voor onze medewerkers”, zei topman Willem van Duin. ,,Het is echter onvermijdelijk dat we deze stap zetten.”

Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren door reorganisaties flink afgenomen, en blijft de komende tijd verder dalen. ,,Daarnaast werken onze mensen steeds flexibeler samen, op wisselende locaties en in wisselende teams”, aldus Van Duin. ,,Daardoor hebben we steeds minder traditionele kantoorruimte nodig.”