AEX eindigt drukke cijferdag met kleine min

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten, na een hele stroom aan bedrijfsresultaten. Beleggers waren erg te spreken over de cijfers die Ahold Delhaize en ING naar buiten brachten. Boskalis zorgde juist voor een teleurstelling.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 535,66 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog naar 804,24 punten. Elders in Europa bleven de graadmeters eveneens dicht bij huis. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent en Londen kreeg er 0,6 procent bij.

De grootste winnaar in de hoofdindex aan het Damrak was Ahold Delhaize, die 1,6 procent won. De beter dan verwachte prestaties schrijven kenners toe aan de gunstige ontwikkelingen in Nederland en de synergievoordelen uit de fusie van het Nederlandse en Belgische supermarktbedrijf.

ING noteerde ex dividend, maar gecorrigeerd voor dividend was de bank met een plus van 1,3 procent wel een van de sterkere stijgers in de AEX. Met name qua kostenbesparingen wist ING te verrassen. Bij SBM Offshore (plus 0,8 procent) waren de prestaties van de leasetak verder reden voor gematigd optimisme.

Het handelsbericht van Boskalis, dat met een min van 5 procent onderaan de lijst bungelde, werd daarentegen flink afgestraft. De baggeraar en maritiem dienstverlener blijft worstelen met de moeilijke omstandigheden op de offshore-energiemarkt.

Wolters Kluwer verloor na het openen van de boeken 1,9 procent. AkzoNobel speelde 1,6 procent kwijt, nadat PPG Industries zinspeelde op een vijandig bod omdat het verf- en chemieconcern onlangs opnieuw een overnamevoorstel van de Amerikanen heeft afgewezen.

In de MidKap eindigde Air France-KLM aan kop met een koerswinst van 4,8 procent, geholpen door de goede prestaties van het concern in april. Ook IMCD (plus 2,5 procent) was een opvallende stijger na volgens kenners solide kwartaalcijfers. Bij de kleine fondsen kende Ctac naar eigen zeggen een redelijke start van het jaar, maar de automatiseerder werd door beleggers toch ruim 4 procent lager gezet.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 47,39 dollar. De prijs van Brent steeg 3,1 procent naar 50,25 dollar per vat. De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0880 dollar bij het Europese slot dinsdag.