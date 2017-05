Kamer bevraagt topman Europese Centrale Bank

Partijen in de Tweede Kamer zijn van plan de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, woensdag aan de tand te voelen. Ze zijn kritisch over het beleid van de belangrijke bank, die bijvoorbeeld de rente kunstmatig laag houdt.

Spaarders zijn daarvan de dupe. Verder moeten de Nederlandse pensioenfondsen zich arm rekenen, wat gevolgen heeft voor de hoogte van de pensioenen.

De uitnodiging van de Tweede Kamer aan Draghi was een initiatief van de SP. Ook andere partijen willen graag tekst en uitleg over het omstreden rentebeleid en het stimuleringsprogramma van de ECB, dat tientallen miljarden euro’s per maand omvat.

Door de aanpak van de ECB staan de rentes op een historisch laag niveau. Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft het beleid van Draghi een schade van 100 tot 200 miljard euro in de pensioensector veroorzaakt.

De komst van Draghi stond eerder voor februari op de agenda, maar hij moest toen afzeggen wegens ,,onvoorziene omstandigheden”.