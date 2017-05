Ontslag FBI-baas drukt stemming Wall Street

De beurzen in New York zijn woensdag tamelijk vlak gesloten. Beleggers handelden vrij voorzichtig na het opmerkelijke ontslag van FBI-baas James Comey. Diverse oliegerelateerde fondsen waren wel in trek, nadat uit cijfers naar voren kwam dat de Amerikaanse olievoorraden weer wat zijn afgenomen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 20.943,11 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2399,63 punten. De Nasdaq dikte ook 0,1 procent aan, bij 6129,14 punten.

De beslissing van president Donald Trump om het hoofd van de federale politie de laan uit te sturen zorgde voor veel politieke wrijving en geeft mogelijk problemen bij het realiseren van de economische plannen die Trump nog door het parlement wil loodsen.

De Dow werd aangevoerd door oliereus Chevron, die 1,4 procent won. Een branchegenoot als ConocoPhillips deed het eveneens goed, met een plus van 2,9 procent. Ook de olieprijzen liepen stevig op. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 47,39 dollar. De prijs van Brent steeg 3,1 procent naar 50,25 dollar per vat. Vorige week kelderde de prijzen juist nog sterk na nieuws over de olievoorraden.

Boeing was een opmerkelijke verliezer. De vliegtuigbouwer heeft alle vluchten met zijn nieuwe toestel 737 MAX tijdelijk opgeschort vanwege problemen met de motoren. Beleggers reageerden geschrokken en het aandeel sloot 2 procent in de min.

Aan het bedrijvenfront ging Yelp fors onderuit. De recentiewebsite leverde ruim 18 procent aan beurswaarde in vanwege een tegenvallend kwartaalbericht. Horlogemerk Fossil Group kreeg zelfs een koersval van iets meer dan 20 procent voor de kiezen na cijfers die tegenvielen. Beleggers waren ook niet zo te spreken over de resultaten die Walt Disney naar buiten bracht. Het aandeel eindigde met een koersverlies van ruim 2 procent onderaan in de Dow.

Maker van videogames Electronic Arts en chipmaker Nvidia waren daarentegen juist erg in trek na beter dan verwachte cijfers. Zij kregen er respectievelijk een kleine 13 en bijna 18 procent aan beurswaarde bij. Fastfoodketen Wendy’s, die ook een kijkje in de boeken gaf, won verder zo’n 5 procent.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0868 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.