Staat steggelt met koper vastgoedpoot SNS

De Nederlandse overheid heeft een geschil met de koper van Propertize, de voormalige vastgoedpoot van SNS Reaal. Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het geschil met koper Lone Star draait om een bedrag van ruim 5 miljoen euro en komt door een verschil van interpretatie van de in juni vorig jaar gesloten koopovereenkomst. Daarover is nu een arbitragezaak aangespannen door Lone Star. Dijsselbloem ging niet concreet op de inhoud van het geschil in, om de positie van de Staat in de arbitragezaak niet te schaden.

Lone Star kocht Propertize voor een bedrag dat kon oplopen tot 895 miljoen euro. De Nederlandse staat kreeg Propertize, dat toen SNS Property Finance heette, in februari 2013 in handen bij de nationalisatie van SNS Reaal.