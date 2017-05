‘Stop flexwerk, anders acties’

Vaste krachten moeten goedkoper worden. Daarnaast moet het voor werkgevers juist duurder worden om flexwerkers aan te nemen. Als dat niet gebeurt, volgen er acties. Dat zegt FNV-voorzitter Han Busker woensdag in een gesprek met het Algemeen Dagblad (AD).

Busker geeft daarmee een duidelijke boodschap aan de politieke onderhandelaars aan de formatietafel. ,,Ik ga ervan uit dat de nieuwe minister van Sociale Zaken, wie het ook wordt, goed zal luisteren naar de FNV. En als er in Den Haag niet wordt geluisterd, zullen we ons geluid op een andere plek laten horen. Als het nodig is, gaat de FNV gewoon actie voeren. Als het moet, met een vol Museumplein’’, aldus de vakbondsbestuurder.

Het belangrijkste speerpunt van de FNV is de flexibilisering een halt toeroepen. Volgens Busker is de oplossing simpel: het moet duurder worden voor werkgevers om flexkrachten aan te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door werknemerslasten te verlagen, zodat vaste krachten goedkoper worden. Of door minimumtarieven in te voeren voor zzp’ers in bepaalde sectoren.

Woensdag bespreekt de grootste vakbond van Nederland de koers met de leden tijdens het FNV-Congres in Arnhem.