T-Mobile blijft klanten trekken in Nederland

T-Mobile Nederland heeft vorig kwartaal per saldo 69.000 nieuwe mobiele klanten gestrikt, waardoor het abonneebestand in een jaar met een kwart miljoen is gegroeid. De omzet uit mobiele telefonie bleef daarbij nagenoeg stabiel, terwijl de brutowinst met een kwart opliep naar 110 miljoen euro, maakte het telecombedrijf donderdag bekend.

T-Mobile weet veel klanten te strikken met zijn aanbod van ongelimiteerde mobiele data voor een vaste prijs. Daardoor groeit het klantenbestand zowel bij consumenten als op de zakelijke markt, waar T-Mobile vooral veel kleine ondernemers aan zich weet te binden. Het totaal aantal mobiele abonnementen van het bedrijf in Nederland steeg vorig kwartaal tot meer dan 3 miljoen.

T-Mobile was afgelopen kwartaal goed voor bijna driekwart van de totale groei van het aantal abonnementen voor mobiele telefonie in Nederland, stelde directeur Søren Abildgaard in een toelichting. Hij voorspelde daarbij verdere groei in de komende tijd, die op termijn ook zal zorgen voor een hogere omzet.

De opbrengsten van telecombedrijven op de mobiele markt staan al lange tijd onder druk doordat de opkomst van mobiel internet ten koste gaat van het traditionele bellen en sms-en. Telecombedrijven moeten daarom hun aanbod aanpassen om te profiteren van de explosieve groei in de vraag naar mobiele data en hebben daarbij zeker in Nederland last van sterke onderlinge concurrentie.

De Nederlandse tak van het Duitse telecomconcern profiteerde afgelopen kwartaal ook van de recente overname van de kabelactiviteiten van Vodafone. T-Mobile Thuis, zoals die internet-, tv- en telefoonactiviteiten nu heten, haalde in de eerste drie maanden van dit jaar 12.000 nieuwe klanten binnen. Mede daardoor steeg de totale omzet van T-Mobile Nederland met 5 procent naar 341 miljoen euro.