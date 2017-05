Europese autoverkopen zakken wat terug

De autoverkopen in Europa zijn vorige maand afgenomen ten opzichte van april vorig jaar. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA kwam dat vooral doordat Pasen dit jaar in april viel en niet in een andere maand. In het paasweekend worden er doorgaans minder auto’s verkocht.

In totaal werden er in de gehele Europese Unie bijna 1,2 miljoen personenvoertuigen op kenteken gezet, wat neerkomt op een terugval van bijna 7 procent. In maart was nog sprake van een fikse verkoopplus, van ruim 11 procent. Bezien over de eerste vier maanden van dit jaar lopen de verkopen Europabreed mede daarom nog wel zo’n 5 procent voor op vorig jaar rond deze tijd.

In vrijwel alle grote markten zagen dealers hun verkopen vorige maand wat terugvallen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk rolden aanzienlijk minder auto’s de showrooms uit en alleen in Spanje was sprake van een bescheiden groei. In Nederland gingen de verkopen eveneens wat vooruit. Zoals de Nederlandse brancheclubs RAI Vereniging en BOVAG eerder al hadden gemeld stegen de verkopen hier met zo’n 6 procent tot ruim 29.000 stuks.

Volkswagen, waartoe ook merken als Audi, Skoda en Seat behoren, zag zijn leidende marktpositie in Europa een fractie dalen tot iets minder dan een kwart van de markt. Daarmee behield het door een het dieselschandaal geplaagde Duitse concern een ruime voorsprong op de nummers twee en drie. De Franse autobouwers PSA Peugeot Citroën en Renault waren elke goed voor afgerond 11 procent van de markt.