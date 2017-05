Kamer krijgt vetorecht bij handelsverdrag EU

De Tweede Kamer moet zich kunnen uitspreken over brede handelsverdragen die de Europese Unie met andere landen sluit. Afspraken over bijvoorbeeld geschillenbeslechting en bepaalde investeringen moeten worden voorgelegd aan de 28 EU-lidstaten en hun parlementen. Die kunnen het akkoord dan tegenhouden.

Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie dinsdag over het handelsakkoord tussen de EU en Singapore uit 2013.

De Europese Commissie ziet het sluiten van handelsakkoorden als haar exclusieve bevoegdheid. Om hier juridische duidelijkheid over te krijgen legde zij de kwestie in 2014 voor aan het hof in Luxemburg. Dat oordeelt nu dat ook de lidstaten een stem hebben

Onder druk van landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk besloot de commissie vorig jaar al de nationale parlementen inspraak te geven in het omstreden CETA-vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.