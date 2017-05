Slechte beursdag ABN en Flow Traders

ABN AMRO had woensdag een slechte dag op de Amsterdamse beurs. De bank kwam met kwartaalcijfers die niet in de smaak vielen bij beleggers. Beursintermediair Flow Traders moest het zwaar ontgelden in de MidKap op het Damrak na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 stond tegen het middaguur 0,5 procent lager op 533,41 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 795,38 punten. Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent, Londen noteerde nagenoeg onveranderd.

ABN zag de winst in het eerste kwartaal flink stijgen, maar moest wel meer geld opzijleggen voor slechte leningen. Ook zag het financiële concern een bepaalde graadmeter voor de winstgevendheid dalen, net als zijn kapitaalbuffer. ABN was de grootste daler in de AEX, met een min van 2,5 procent.

Flow Traders ging 6,3 procent omlaag bij de middelgrote fondsen. De beursintermediair zag de handelsinkomsten in het eerste kwartaal met een kwart dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat was volgens de onderneming te wijten aan moeizame marktomstandigheden.

Bij de kleinere bedrijven was biotechnoloog Pharming juist een positieve uitschieter met een koerswinst van 3,2 procent. Pharming boekte in het eerste kwartaal een positief operationeel resultaat en zag zijn omzet zeer sterk stijgen omdat het de commerciële rechten voor zijn middel Ruconest in Noord-Amerika heeft teruggekocht.

In Londen was Lloyds Banking Group een winnaar met een plus van 1,9 procent. De Britse overheid heeft haar laatste restje aandelen Lloyds verkocht. De overheid schoot de bank sinds de financiële crisis te hulp met meer dan 20 miljard pond aan noodsteun. Uiteindelijk kreeg de overheid een belang van 43 procent in Lloyds.

De euro was 1,1088 dollar waard, tegen 1,1065 dollar bij het Europese slot op dinsdag. Dat is het hoogste niveau in zes maanden. De dollar staat onder druk door alle ophef rond president Donald Trump, waaronder het doorgeven van geheime informatie aan de Russen en de ontwikkelingen rond de ontslagen FBI-baas James Comey. Handelaren denken dat deze kwesties Trump kunnen afleiden van het uitvoeren van zijn beleid.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 48,55 dollar en Brent was vlak op 51,64 dollar per vat.